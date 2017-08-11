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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необеспечения инвалида первой группы лекарственными препаратами

На днях Советский районный суд отклонил большинство исковых требований Ставцевой и ее представителей, за исключением самых очевидных, а именно: обязал департамента здравоохранения снабжать инвалида лекарствами. И вот теперь из истца в гражданском суде Клавдия превратилась в потерпевшую по уголовному делу.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Возбуждено уголовное дело по факту необеспечения инвалида первой группы из Орла, которая обратилась 15.06.2017 в ходе «Прямой линии» к президенту Российской Федерации с жалобой о неполучении на протяжении длительного периода жизненно необходимых лекарственных препаратов. Следствию предстоит следственным путем установить объективную истину по делу и дать оценку полноте действий должностных лиц администрации Орловской области, в чью компетенцию входит организация работы по льготному обеспечению отдельной категории граждан лекарственными препаратами. В ходе предварительного следствия будут проверены и другие подобные факты нарушения прав граждан».

Кто персонально станет фигурантом уголовного дела, в СКР пока не уточняют.