Новости версия для печати В Орле дополнили список дорог, на которых в этом году будет проведен ремонт В нем прибавилось пять новых объектов.



Это улица Пожарная, а также тротуары по ул. 60-летия Октября от ул. Октябрьская до ул. М. Горького, по ул. Пионерская от ул. Октябрьская до дома № 4 (чётная сторона), по ул. Привокзальная, по ул. Льва Толстого от ул. Раздольная до дома № 21 (правая сторона). В настоящее время рассматривается вопрос о включении в этот список еще нескольких объектов. Между тем работы по фрезерованию дорожного покрытия уже проведены на Тургеневском мосту. Затем подрядная организация «АМСтрой» уложит на участке выравнивающий слой, после — щебеночно-мастичный асфальтобетон.





Юлия Сулим

11 августа 2017 года







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