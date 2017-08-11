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В Орле проходят съемки документального фильма «Русский мир Ивана Тургенева»

Съемочная группа телеканала «Культура» готовит четырехсерийный проект к юбилею классика, который весь мир будет отмечать в следующем году. Где уже побывали наши коллеги, что войдет в фильм, какие открытия для себя совершили авторы, побывав на родине писателя?

Сегодня съемочная группа телеканала «Культура» расположилась в музее писателей-орловцев. Снимают иконографию, беседуют с сотрудниками музея, осуществляя запланированную на этот день работу. Над фильмом они трудятся несколько месяцев. Побывали уже и в Париже, и в Буживале, и в Баден-Бадене, но только на родине Тургенева смогли понять и представить великого писателя. Фильм называется «Русский мир Ивана Тургенева».
Татьяна Земскова, редактор фильма: «Кажется, что это название несколько избитое, но мы хотим этот русский мир показать не только как природу, не только пейзажи, но и философское понятие, что это за русский мир, который был в душе Тургенева, хотя он вроде бы и русский европеец, западник. Это русский мир существовал в его душе, в сердце всегда».
Идея этого масштабного проекта принадлежит знаменитому писателю, литературоведу, критику Игорю Петровичу Золотусскому. Это лауреат Государственной и Солженицынской премий, автор книг и фильмов о Гоголе, Лермонтове и Гончарове. Накануне большого юбилея Тургенева, телеканал «Культура» принял его предложение о съемках фильма о жизни и судьбе классика. Огромное впечатление на автора произвело Спасское-Лутовиново. В усадьбе съемочная группа провела несколько дней.
Игорь Золотусский писатель, автор фильма: «Мы записали много строк о Тургеневе, я потрясен этим местом, которое убедило меня в том, что русская земля будет стоять долго, также как наследие Ивана Сергеевича».
И операторы, и редактор, и режиссер фильма смогли открыть здесь своего Тургенева. Восприятие его произведений у каждого свое, но над тонкостями будущего фильма работают все вместе, заново перечитывая писателя.
Всеволод Тарасов, режиссер проекта: «Я перечитал, впервые со школы, и был вдохновлен, поражен тем языком, теми образами. И тут, на этом проекте, помогаю создать того Тургенева».
Игорь Золотусский очень признателен руководству телеканала «Культура» за возможность полноценно работать над фильмом и выразил надежду, что запланированный в юбилейный год телемост между Москвой и Орлом непременно состоится. Съемочная группа останется у нас до понедельника, а проект, который снимается, в том числе и в Орле, выйдет на экран в следующем году, это 4 серии по 26 минут, и каждая из них будет посвящена определенному периоду в жизни Тургенева.
 



Эва Стасюлевич
11 августа 2017 года

 


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