Новости версия для печати Сегодня – День физкультурника В Орле День физкультурника отметят торжественным собранием.



В 14 часов в круглом зале областной администрации соберутся те, кто за здоровый образ жизни выступает всегда и везде. В регионе много спортивных организаций и клубов, в которых занимаются тысячи человек. Сегодня лучшим работникам этой сферы будут вручены грамоты и благодарности от областной власти. А накануне ветераны орловского спорта отметили «День физкультурника» весьма масштабно – соревнованиями, где участников было больше сотни, и мировым рекордом! Орловец силач Виктор Стебаков ударил 13-килограммовым молотом по автомобильной шине 2017 раз. Кроме этого ветераны орловского спорта соревновались в метании дротиков, валенка и хоккейной шайбы, а также в баскетболе, волейболе и отжиманиях. Всего «День физкультурника» собрал больше сотни ветеранов орловского спорта от 35 до 80 лет.





Орловское Информбюро

12 августа 2017 года







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