Новости версия для печати Сегодня Орел присоединится к Всероссийской акции «Суббота донора» Акция проводится в стране ежегодно в течение восьми лет.



По статистике, именно летом количество людей, которые сдают кровь, сокращается. Решить проблему как раз и помогает эта традиционная акция. Как рассказала заведующая организационно-методическим отделом орловской областной станции переливания крови Ирина Аристова, акция проводится, чтобы заготовить необходимый запас гемокомпонентов. Все, кто хочет стать донором, но по каким-то причинам в будние дни не получается это сделать, в субботу сможет вступить в ряды доноров и внести свою лепту в донорское движение. Все желающие могут прийти и попробовать сдать кровь. Самое главное условие: необходимо иметь при себе это паспорт гражданина РФ с пропиской на территории Орловской области не менее полугода. Доноров – потенциальных и постоянных – будут ждать на областной станции переливания крови сегодня, 12 августа, с 8:30 до 11 часов.





Татьяна Курбатова

12 августа 2017 года







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