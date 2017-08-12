Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет ярмарка мёда Она проводится традиционно в канун Медового спаса.



Тематическая ярмарка «День Мёда» откроется на аллее, ведущей к Городскому парку . Свои продукты на ярмарке представит Потребительское общество «Союз Орловщины», Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов» и многочисленные пчеловоды-любители, которые готовы предложить орловцам различные виды меда: липовый, гречишный, луговой и другие, — сообщили в администрации.

Ярмарка будет работать до 15 часов.





Орловское Информбюро

12 августа 2017 года







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