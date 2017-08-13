Новости версия для печати Северную столицу и Орел объединят мероприятия к 200-летнему юбилею Ивана Тургенева Центром празднования станет родина классика – Орловская область.



Памятные и культурно-просветительские мероприятия пройдут и в Санкт-Петербурге, где писатель получил университетское образование, а впоследствии был избран в правление Литературного фонда и получил статус члена-корреспондента Петербургской академии наук. Иван Тургенев похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. К юбилею благоустроят дорожки-мостки, которые в последний раз реставрировались в 1970-х годах.



Памятник И.С. Тургеневу на Манежной площади, г. Санкт-Петербург.





Анна Боева

13 августа 2017 года







На главную страницу





