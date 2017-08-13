«Генеральная уборка» от Общероссийского Народного фронта

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воскресенье
13.08.2017
21:13:13
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«Генеральная уборка» от Общероссийского Народного фронтаВслед за уже известной среди населения «Карты убитых дорог» набирает популярность и новый проект ОНФ.
Интерактивно загрузить адрес свалки горожанам предлагают активисты орловского отделения ОНФ. И орловцы активно пользуются предоставленной возможностью. На «Мусорной карте» только за последние несколько дней появилось несколько адресов. Все они расположены в Орле: Московская 102, Приборостроительная 58, и другие. В ходе реализации проекта «фронтовики» собираются не только фиксировать нарушения, но и выяснять причины, по которым скопились кучи мусора.
Отметим, что всего за время работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок в Орловской области нанесено 155 объектов, из них 59 ликвидировано.
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