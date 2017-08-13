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Сегодня – День строителя

Орловских передовиков отрасли в преддверии праздника поздравили в стенах института культуры.

Передовики строительства и ветеранам отрасли получили поздравления и награды. Пять человек удостоились благодарностей Минстроя, почти полсотни получили грамоты от городской и областной власти.



Сегодня в нашем регионе в 1650 организациях строительной отрасли трудятся почти 10 тысяч человек. Только за первые шесть месяцев этого года было введено 112 тысяч квадратных метров жилья, а объем работ выполнен почти на 9 млрд рублей.