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понедельник
14.08.2017
18:05:23
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В Орле пройдет экологический субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России»Мероприятие запланировано на 19 августа.
В рамках акции «Вода России» проведут уборку береговой полосы реки Орлик (левый берег от Тургеневского моста до «Дворянское гнездо») и реки Ока (левый берег от моста «Дружба» до железнодорожного моста).
В субботнике примут участие порядка 300 человек - это представители молодежных, общественных организаций и политических партий.
Напомним, что Всероссийская экологическая акция «Вода России» стартовала на Орловщине 1 июня и проводится в рамках Года Экологии.
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