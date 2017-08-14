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В Орле пройдет экологический субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России»

В рамках акции «Вода России» проведут уборку береговой полосы реки Орлик (левый берег от Тургеневского моста до «Дворянское гнездо») и реки Ока (левый берег от моста «Дружба» до железнодорожного моста).

В субботнике примут участие порядка 300 человек - это представители молодежных, общественных организаций и политических партий.

Напомним, что Всероссийская экологическая акция «Вода России» стартовала на Орловщине 1 июня и проводится в рамках Года Экологии.