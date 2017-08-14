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В Орле возле больницы им. Семашко благоустроят парковку

Как пояснили в МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла, которое выступает заказчиком работ, здесь будет обустроен парковочный карман. Такое решение было принято в связи с обращениями жителей.



Заявки от участников принимаются до 18 августа, 21 августа подведут итоги аукциона. Начальная цена контракта — 337 872 рубля.



Обустроить парковку подрядной организации-победителю необходимо будет в течение 10-ти дней с момента заключения контракта, сообщает сайт городской администрации.