В Орле возле больницы им. Семашко благоустроят парковку

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понедельник
14.08.2017
18:05:49
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В Орле возле больницы им. Семашко благоустроят парковкуОбъявлен электронный аукцион на выполнение благоустройства территории в районе больницы им. Н.С. Семашко и школы №36.
Как пояснили в МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла, которое выступает заказчиком работ, здесь будет обустроен парковочный карман. Такое решение было принято в связи с обращениями жителей.
Заявки от участников принимаются до 18 августа, 21 августа подведут итоги аукциона. Начальная цена контракта — 337 872 рубля.
Обустроить парковку подрядной организации-победителю необходимо будет в течение 10-ти дней с момента заключения контракта, сообщает сайт городской администрации.
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