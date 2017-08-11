Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- На защиту орловского инвалида встал главный следователь страны. Дело Клавдии Ставцевой принимает новый оборот. - Денег нет, но МУПы держатся? Миллионные долги, задержки по зарплате и сокращения – все это стало привычной картиной для орловских муниципальных предприятий. - В формате высокого качества. Сегодня запустили «сердце» регионального цифрового вещания. - Профессия - созидать. Строители принимают поздравления. - Нынешнему году – посвящается. Орловский силач ударил молотом 2017 раз.

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Вести-Орёл

11 августа 2017 года







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