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Как выживают муниципальные предприятия Орла?

Миллионные долги, задержки по зарплате, сокращения – все это, к сожалению, уже стало привычной картиной для орловских муниципальных предприятий. Не так давно «Зеленстрою» пришлось продать два магазина, чтобы расплатиться по счетам. В долгах погрязли и другие муниципалы.

Город без клумб, газонов, троллейбусов и трамваев – так бы выглядел Орел, не будь муниципальных предприятий. А между тем, последние в очередной раз переживают кризисные времена. Не процветает «Зеленстрой»: муниципальный контракт с предприятием в этом году существенно сократился. Жители города не досчитались топиарных фигур, цветочных клумб, а вместо этого газоны, парки и скверы начали зарастать травой. Продажа двух магазинов «Зеленстроя» хоть как-то помогла выправить ситуацию, в том числе - закрыть долги по зарплате.
Артем Митасов, начальник финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Мы понимаем, что предприятие завязано под муниципальный контракт, естественно, будем стараться из нашего скудного бюджета выделять более или менее необходимое количество денежных средств на благоустройство города». 
Александр Байдак, директор МУП «Зеленстрой»: «Сейчас у нас остается кредиторская задолженность, которая благодаря продаже магазинов, мы имеем возможность погасить».
С муниципальным же транспортом ситуация куда сложнее. Подвижной состав ПАТП-1 изношен более чем на 50 процентов. Ежедневно на линию выходят всего около 30 автобусов, при этом все маршруты муниципалов продублированы частными перевозчиками.
Артем Митасов, начальник финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Проблема ПАТП-1 и ТТП связана с тем, что они не выдерживают конкуренции с частными перевозчиками».
Роман Бочаров, и. о. директора МУП ПАТП-1 г. Орла: «Если у ИП они работают на определенных налогообложениях, то у нас намного больше налогов и обязательств перед государством».
Львиная доля перевозок муниципального транспорта приходится на льготников, расходы за которых компенсируются из бюджета. Однако, как заверяют на предприятиях, деньги до них доходят не в полном объеме.
Юрий Ермилов, бригадир водителей МУП ПАТП-1 г. Орла: «Идет недофинансирование по проездным билетам. У меня план – 6 тысяч наличными деньгами и проездные – 200-250 человек. За проездные мы получаем около 10 тысяч – мы получаем копейки».
Александр Коровин, генеральный директор МУП ТТП г. Орла«Задолженность перед предприятием только за этот год - 31 млн 291 тыс 700 рублей. При отсутствии данной задолженности предприятие могло бы получить прибыль».
Сейчас у трамвайно-троллейбусного предприятия накопился большой долг за электроэнергию. Рассчитываться будет город.
Артем Митасов, начальник финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Сейчас решаем вопрос оказания финансовой помощи, чтобы закрыть энергетику – из городской казны, остальные моменты предприятие будет стараться самостоятельно закрывать».
Самостоятельно закрывать долги придется и дальше - за счет собственного имущества, как это произошло с «Зеленостроем». Подобная участь ждет и ПАТП-1.




Татьяна Дьяконова
14 августа 2017 года

 


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