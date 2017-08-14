Новости версия для печати На трассе Орел-Брянск внедорожник не поделил дорогу с грузовиком ДТП произошло в субботу утром на границе Орловского и Урицкого районов. С места происшествия медики госпитализировали трех человек, все - пассажиры автомобиля «Митсубиши».



Несчастливым для водителей легковой и грузовой иномарок в это утро стал 13-й километр автодороги. Оба автомобиля двигались в одном направлении - со стороны Орла. И хотя удар получился касательным, после столкновения внедорожник потерял управление и опрокинулся в кювет. Как говорит шофер грузовика, водитель «Митсубиши» грубо нарушил ПДД, чем и спровоцировал аварию. Столкновение случилось даже не на встречной полосе, а в зоне противоположной обочины. Водитель легковой иномарки не стал отрицать: аварии действительно предшествовал рискованный обгон.



С места происшествия медики госпитализировали трех человек, все - пассажиры автомобиля «Митсубиши». Наиболее серьезно пострадала женщина-пассажир. Тяжкий вред здоровью предполагает, что расследование ДТП примет уголовный характер. В этом случае виновник происшествия будет привлекаться к ответственности даже в том случае, если потерпевшая не имеет к нему претензий. Пока на месте происшествия проводились следственные действия, на трассе Орел-Брянск возникли многокилометровые пробки.





Иван Суверин

14 августа 2017 года







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