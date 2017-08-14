Новости версия для печати На озере Светлая Жизнь утонул мужчина ЧП произошло в минувшее воскресенье.



Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, тело мужчины было извлечено из воды спасателями в 15:30 в необорудованном для купания месте. Утонувший находился в 35 метрах от берега на глубине четырех-пяти метров. После извлечения тело было передано сотрудникам полиции.





Орловское Информбюро

14 августа 2017 года







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