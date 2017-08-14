Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Экзамен для учителей. В регионе идет «приёмка школ».



- Неудавшиеся попутчики. Иномарка и грузовик не поделили дорогу. В больнице – три пассажира.



- Зерновые миллионеры. Орловские аграрии собрали первый миллион.



- Из Парижа и Баден-Бадена - в Спасское. Фильм о Тургеневе скоро выйдет в свет.



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Вести-Орёл

14 августа 2017 года







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