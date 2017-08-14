Новости версия для печати Неработающий подъемник для инвалидов стал поводом для уголовного дела Речь идет о подъемнике, который был установлен в третьем подъезде дома № 26 по улице Раздольной.



Установки этой платформы добивались жильцы одной из квартир, где проживает ребенок-«колясочник». Она была смонтирована в июле, но уже стала темой репортажей в федеральных СМИ.



Работу подъемника проверил зам. главы администрации Орла Роман Игнатушин. В присутствии съемочной группы он продемонстрировал работу устройства.



Нестабильная работа подъемного механизма уже послужила поводом для возбуждения уголовного дела.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По указанному факту нарушений прав ребенка с ограниченными возможностями следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК РФ – халатность. Следствием будет дана объективная оценка бездействию должностных лиц». Пока следователи не указывают, кого именно они намерены привлечь к ответу.





Иван Суверин

14 августа 2017 года







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