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Рабочее совещание в администрации Орловской области

В повестке дня: строительство ФАПов и теплых санузлов в сельских школах, а также запуск системы вызовов оперативных служб по единому номеру 112.

В Орловской области будет построено 56 фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня на рабочем совещании в администрации области вновь поднималась эта тема.

ФАПы будут запроектированы двух типов: с численностью обслуживания населения до и свыше 800 человек. Два фельдшерско-акушерских пункта в Новосильском и Свердловском районе будут базовыми, с размещением жилья для обслуживающего персонала и помещений для продажи медикаментов. Проектная документация разработана и проходит государственную экспертизу.

В постоянном мониторинге находится и вопрос создания 13 теплых санитарно-бытовых помещений в сельских школах.
Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области: «Проектно-сметная документация разработана, прошла государственную экспертизу, мы направили предложение в департамент экономики на корректировку дополнительного распределения средств по данным объектам».
Больше половины теплых санузлов построят для школьников Орловского района.

В этом году должна завершиться работа по запуску системы вызовов оперативных служб по единому номеру 112. На этот проект было выделено более 150 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности, связи и торговли области: «Вызовы на номер 112 начали поступать и обрабатываться операторами центра обработки вызовов. По данным управления МЧС по Орловской области, за июль поступило 4 327 вызовов на номер 112, что составляет в среднем около 140 вызовов в сутки».
Единые дежурно-диспетчерские службы и дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб уже оснащены необходимыми аппаратно-программными комплексами во всех муниципальных образованиях области.


Оксана Гранн
14 августа 2017 года

 


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