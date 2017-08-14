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На Орловщине идет приемка школ к новому учебному году

Особое внимание межведомственные комиссии уделяют вопросам безопасности.

Всего в области предстоит обследовать 680 объектов. Почти весь личный состав управления надзорной деятельности регионального главка МЧС сейчас вовлечен в эту работу. В пожарной безопасности мелочей не бывает, говорят в Госпожнадзоре. Именно поэтому проверки проводят с такой тщательностью. Пристальному контролю подлежит не только сам пожарный инвентарь, но и соответствующие знания персонала школ. И на все свои вопросы пожарные ждут от педагогов исчерпывающих ответов.

Самое пристальное внимание проверяющих привлекают помещения с повышенной пожарной нагрузкой. Пожарные инспекторы отмечают: вопиющих нарушений, с которыми им не раз приходилось сталкиваться в прошлые годы, сегодня в орловских школах, к счастью, нет.

Но в целом по области проверки не везде прошли гладко. Правда, на 16-и объектах нарушения устранили прямо в присутствии проверяющих. И, тем не менее, 19 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.


Иван Суверин
14 августа 2017 года

 


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