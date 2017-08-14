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47 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Орла и области в минувшие выходные

Травмировано 13 человек.

Как сообщила инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Татьяна Дубровская, 12 августа в 8:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», двигался по грунтовой дороге Губкино-Васютино (Малоархангельского района). Не выбрав скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, водитель допустил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2113». В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля ВАЗ тринадцатой модели.

12 августа в 10:45 водитель, управлял автомобилем «Митсубиси», двигался по автодороге Орёл-Брянск. Совершая обгон попутных транспортных средств, допустил столкновение с автомобилем «Шанкси», который двигался по автодороге Орёл-Брянск и остановился на своей полосе, совершая манёвр поворота направо. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля «Митсубиси» получили телесные повреждения.

12 августа в 15:50 минут водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2105», следовал по ул. Михалицына, и в районе д.37 произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

13 августа в 16 часов водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-11183» следовал по ул. Орловской г. Мценска и в районе д.18, не выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ВАЗ-21144» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП телесные повреждения получили: пассажир автомобиля «ВАЗ-21144» (женщина госпитализирована в Мценскую ЦРБ) и женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ-11183».

Также в воскресенье, 13 августа, в половине седьмого вечера водитель, управляя автомобилем «Рено», двигался по ул. Полесской в сторону ул. Матросова, и напротив д. 20 по ул. Полесской произошло столкновение с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП пострадали женщина-пассажир автомобиля «Рено» и две женщины-пассажиры автомобиля «Лада». Все они получили телесные повреждения и бригадой скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение.




Татьяна Курбатова
14 августа 2017 года

 


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