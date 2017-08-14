Новости версия для печати Первый миллион тонн зерна намолочен в Орловской области К утру сегодняшнего дня аграрии собрали уже более 1 млн. 200 тысяч тонн. Убрана треть зерновых.



Как сообщила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства региона Ирина Гуринович, по состоянию на утро 14 августа по области всего обмолочено 285,6 тысяч гектаров зерновых культур.



Сюда входят и ранние зерновые, и поздние зерновые культуры. Таким образом, на сегодняшний день обмолочено 33% площадей от плана. Намолочено 1 млн 262,4 тысяч тонн зерна.



В общем объеме намолоченного зерна наибольший объем занимают озимые культуры. Почти 1 млн тонн намолочено озимых зерновых культур и 266 тысяч тонн яровых культур.



В этом году радует аграриев средняя урожайность озимых зерновых культур. На текущую дату она составляет 46 центнеров с гектара. Средняя урожайность яровых зерновых культур составляет 38,5 центнеров с гектара. Здесь есть тоже свои рекорды. Ряд хозяйств Ливенского района демонстрирует урожайность озимых зерновых свыше 60 центнеров с гектара. Аналогичная урожайность в агрофирме Мценская Мценского района, в Нобель-Агро - в ряде хозяйств, Авангард-Агро, отметила Ирина Гуринович.



Пока наибольший намолот зерна – в Ливенском районе. Здесь аграрии первыми в области приблизились к показателю в 200 тысяч тонн. Среди лидеров также – Колпнянский, Покровский и Должанский районы. По темпам уборки лидируют юго-восточные районы области.





Юлия Сулим

14 августа 2017 года







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