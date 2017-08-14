Новости версия для печати Орловские студенты работают в Крыму 30 студентов орловского опорного вуза отправились в Крым, чтобы привести в порядок захоронения воинов-защитников полуострова на территории Свято-Успенского мужского монастыря, расположенного рядом с Бахчисараем. Там, кстати, захоронены солдаты и орловского полка.



Студенческий проект носит название «Севастополь-Орёл: наш общий рубеж».



Студенты опорного вуза во время экспедиции восстановят захоронения бойцов на территории Свято-Успенского монастыря. Именно здесь, в ущелье Мариамполь, находятся всё ещё заброшенные кладбища бойцов Красной армии, погибших во время беспримерной по стойкости обороны Севастополя, а также могилы офицеров 36 пехотного Орловского полка, отдавших свои жизни, защищая русский Севастополь во время Крымской войны. Вместе с поисковыми объединениями Севастополя добровольцы будут работать в музеях и архивах крымского города и примут участие в Вахте Памяти под Керчью.



На территории Свято-Успенского монастыря орловская команда, в состав которой входят молодые архитекторы, скульпторы и дизайнеры, провела презентацию проектов установки памятной стелы на месте захоронения бойцов орловского пехотного полка и дизайн-макетов благоустройства территории, прилегающей к кладбищу. Участники рассчитывают, что после обсуждения их наработки станут основой для комплексного проекта реконструкции этого объекта культурного наследия, столь значимого именно для орловцев.



Итоги экспедиции будут отражены на страницах журнала «Истории русской провинции».





Оксана Гранн

14 августа 2017 года







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