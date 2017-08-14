Новости версия для печати В Орле прошла медовая ярмарка Липовый, цветочный, гречишный – аллея у Городского парка в Орле стала местом притяжения для всех любителей сладкого, полезного и лечебного продукта. Ведь мёд применяется не только в кулинарии, но еще в медицине и косметологии.



Свою продукцию на ярмарку привезли члены потребительского общества «Союз Орловщины», орловского отделения «Российского национального Союза Пчеловодов», а также пасечники – любители со всех районов области и даже соседних регионов. Мед лился рекой. Покупатели с удовольствием пробовали тягучую сладость, стараясь выбрать товар получше.



Здесь же можно было приобрести и другие полезные продукты. Как утверждают пасечники, еще полезнее меда считаются другие продукты пчеловодства: маточное молочко, пчелиный яд, перга, прополис.



Пчеловоды рекомендуют употреблять в пищу мед темный, он полезнее. И главное - правильно его хранить: в темноте и прохладе, чтобы всю пользу от этого уникального природного продукта получить сполна.





Татьяна Тимохина

14 августа 2017 года







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