Новости версия для печати Реставрацию памятника приняли за разрушение Сегодня в средствах массовой информации появилась информация о том, что в Драгунском лесу, недалеко от поселка Гать кто-то разрушил памятник павшим в первые дни войны воинам-артиллеристам. Неравнодушные орловцы даже засняли на видео, что захоронение находится в «разобранном состоянии».



В октябре 1941 года на этом месте были захоронены воины-артиллеристы, которые пали смертью храбрых, защищая Орел от танковых атак гудериановских войск. Обелиск появился здесь значительно позже, в семидесятых годах, когда стали работать первые поисковые отряды и информация о тех, кто здесь погиб, нашла свое подтверждение в архивах.



Несмотря на то, что к монументу возложили венки и живые цветы, памятник находится не в лучшем состоянии. Снято ограждение, разобрана плитка, да и основание обелиска пошло трещинами. На самом деле памятник подпортила не рука вандала, а безжалостное время. Даже гранитные плиты пришли в негодность и потеряли вид. Как мы выяснили, захоронение закреплено за Образцовским сельским поселением, и в настоящий момент на его территории начат ремонт.



Вот свежая информация из администрации Орловского района:



«Неравнодушные прохожие приняли реставрацию памятника за разрушение. Правда, вандалы не складывают аккуратно старые плиты - об этом, пожалуй, можно было бы догадаться. Но для спокойствия комментируем: в Орловском районе, в частности, на западной опушке леса в д. Гать, ведутся работы по реконструкции военно-мемориального объекта в рамках программы «Сохранение и реконструкция мемориальных объектов в Орловской области».



В военно-мемориальном центре это захоронение значится под номером 57-491, и входит в список из 39 захоронений, расположенных в Орловском районе. И хорошо, что о героях помнят не только в сельской и районной администрациях, а есть люди, которым не все равно, в каком состоянии находится место, где покоятся герои Великой Отечественной войны.





Эва Стасюлевич

14 августа 2017 года







На главную страницу





