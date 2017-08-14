Новости версия для печати МЧС: в Орловской области ожидается ухудшение погоды Местами ожидаются сильные дожди с грозами.



По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 14 августа по 21 час 15 августа на территории облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах сильные дожди с грозой. Ветер северо-восточный, ночью 4-9, днем 6-11, при грозах местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14°С…+19°С, днем +24°С…+29°С.



В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.





Орловское Информбюро

14 августа 2017 года







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