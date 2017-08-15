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Работники Генпрокуратуры проведут прием граждан

Прием пройдет 16 и 17 августа с 10 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 13:45). А в пятницу, 18 августа, без перерыва с 10:00 до 13:00.

Предварительная запись осуществляется в рабочее время по телефону 486(2) 40-56-49. Желательно, чтобы обратившиеся на приём имели при себе ранее полученные ответы должностных лиц на обращения, по действиям и решениям которых требуется обжалование.

Приём представители генпрокуратуры проведут по адресу: Орёл, улица Красноармейская, 17 А .