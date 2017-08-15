Работники Генпрокуратуры проведут прием граждан

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вторник
15.08.2017
12:56:35
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Работники Генпрокуратуры проведут прием гражданНа этой неделе в среду, четверг и пятницу работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации по записи проведут приём граждан.
Прием пройдет 16 и 17 августа с 10 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 13:45). А в пятницу, 18 августа, без перерыва с 10:00 до 13:00.
Предварительная запись осуществляется в рабочее время по телефону 486(2) 40-56-49. Желательно, чтобы обратившиеся на приём имели при себе ранее полученные ответы должностных лиц на обращения, по действиям и решениям которых требуется обжалование.
Приём представители генпрокуратуры проведут по адресу: Орёл, улица Красноармейская, 17 А.
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