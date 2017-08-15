Новости версия для печати Роспотребнадзор: качество питьевой воды в Орловской области стало лучше На исследование было взято больше 2000 проб из 178 точек разводящей водопроводной сети и из 36 источников питьевого водоснабжения.



Основными показателями, по которым отмечается несоответствие санитарно-химического состава питьевой воды требованиям гигиенических нормативов, является содержание железа и общая жесткость.

По результатам мониторинга, все пробы соответствовали установленным нормам. Специалисты отметили улучшение качества воды - удельный вес нестандартных проб снизился на один процент по сравнению с исследованиями в прошлом году.





Мария Семак

15 августа 2017 года







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