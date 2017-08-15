Роспотребнадзор: качество питьевой воды в Орловской области стало лучше

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вторник
15.08.2017
12:56:28
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Роспотребнадзор: качество питьевой воды в Орловской области стало лучшеНа исследование было взято больше 2000 проб из 178 точек разводящей водопроводной сети и из 36 источников питьевого водоснабжения.
Основными показателями, по которым отмечается несоответствие санитарно-химического состава питьевой воды требованиям гигиенических нормативов, является содержание железа и общая жесткость.
По результатам мониторинга, все пробы соответствовали установленным нормам. Специалисты отметили улучшение качества воды - удельный вес нестандартных проб снизился на один процент по сравнению с исследованиями в прошлом году.
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