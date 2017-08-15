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В Орле состоялся Чемпионат России по ловле рыбы поплавочной удочкой

Небесная канцелярия спортивные соревнования одобрила. Чемпионат проходил в самом центре Орла - на набережной Оки от Красного до Герценского моста. В субботу и воскресенье сильнейшие спортсмены ловили рыбку и большую и маленькую. После чего улов взвешивали. Стоит отметить, что к участию в столь крупных соревнованиях допускаются спортсмены, участвующие в соревнованиях в спортивной дисциплине «ловля поплавочной удочкой — командные соревнования».

В личном зачете все призовые места поделили московские рыбаки. Первое место по сумме улова в двух зонах занял Ю. А. Слипцов, второе - И. А. Якушин, третье – Ю. Б. Радугин.

В командном зачете на первой ступени пьедестала команда «Альвега» (г. Москва), на второй – Тверь. «Бронза» у московской команды «Волжанка».