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Коротко о главном

- Допуск к «первому звонку». В Орле началась приемка образовательных учреждений.

- Наш «общий рубеж» с крымчанами. Орловские студенты отправились в Крым, чтобы помочь привести в порядок захоронения воинов-защитников полуострова.

- В битве за урожай на Орловщине уже собрано миллион двести тысяч тонн зерна.

- Разрушение или реконструкция памятника в Орловском районе? Что происходит на самом деле и кто отвечает за памятник героям?

- Родные берега не помогли, но вполне устроили участников Чемпионата России по рыболовному спорту.