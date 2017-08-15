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вторник
15.08.2017
4:24:27
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Допуск к «первому звонку». В Орле началась приемка образовательных учреждений.
- Наш «общий рубеж» с крымчанами. Орловские студенты отправились в Крым, чтобы помочь привести в порядок захоронения воинов-защитников полуострова.
- В битве за урожай на Орловщине уже собрано миллион двести тысяч тонн зерна.
- Разрушение или реконструкция памятника в Орловском районе? Что происходит на самом деле и кто отвечает за памятник героям?
- Родные берега не помогли, но вполне устроили участников Чемпионата России по рыболовному спорту.
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