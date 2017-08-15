Новости версия для печати Экзамен для школ В Орле началась приемка образовательных учреждений. Специальная комиссия за неделю проверит все школы и выдаст паспорта готовности.



Организация питания, обеспечение пожарной и экологической безопасности, соответствие самого здания нормам СанПиНа – по этим дисциплинам нужно набрать максимальное количество баллов. По опыту прошлых лет, в орловских школах серьезных нарушений не было. Но задача инспекторов убедиться – всё ли исправно.

Наталья Фомина, председатель комиссии по приемке образовательных учреждений Железнодорожного района г. Орла: «Особое внимание всегда уделяется выполнению предписаний надзорных органов. И каждый раз руководители бросают все силы на выполнение этих предписаний». О безопасности же беспокоятся Роспотребназдор, Ростехнадзор, государственный пожарный надзор, управление образования. И до начала учебного года ревизоры придут во все 43 школы Орла.









Надежда Невматулина

15 августа 2017 года







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