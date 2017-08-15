Экзамен для школ

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Экзамен для школВ Орле началась приемка образовательных учреждений. Специальная комиссия за неделю проверит все школы и выдаст паспорта готовности.
Организация питания, обеспечение пожарной и экологической безопасности, соответствие самого здания нормам СанПиНа – по этим дисциплинам нужно набрать максимальное количество баллов. По опыту прошлых лет, в орловских школах серьезных нарушений не было. Но задача инспекторов убедиться – всё ли исправно.
О безопасности же беспокоятся Роспотребназдор, Ростехнадзор, государственный пожарный надзор, управление образования. И до начала учебного года ревизоры придут во все 43 школы Орла.
Наталья Фомина, председатель комиссии по приемке образовательных учреждений Железнодорожного района г. Орла: «Особое внимание всегда уделяется выполнению предписаний надзорных органов. И каждый раз руководители бросают все силы на выполнение этих предписаний».