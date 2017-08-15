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В Орле благоустраивают парк «Ботаника»

Вернуть парку «Ботаника» звание одного из самых уютных и любимых мест отдыха орловцев призвана реконструкция. Парк ремонтируют и благоустраивают... Однако есть проблема, с которой справляются с трудом – мусор.

Всю парковую территорию убирают всего два человека. И вывозится мусор не ежедневно, а «по мере накопления». Вместе с мусором накапливаются и претензии жителей.

Зеленый островок Заводского района – парк Ботаника - после выходных утопает не только в зелени, но и в мусоре. Договор на его уборку заключён с МУП «Зеленстрой». 14 гектаров за 315 тысяч в год убирается силами двух сотрудников. Они очищают парк от валежника и от мусора. Особенно много его – после выходных и праздников. Вот и накануне собрали более сорока мешков. Весь собранный мусор вывозится по мере накопления – говорят в «Зеленстрое», именно они выиграли конкурс на уборку парка. Но вывозится мусор не ежедневно, а «по мере накопления». Однако пока мусор «накапливается, это вызывает недовольство местных жителей.

Многие горожане сетуют на нехватку урн в парке. Они здесь были, но пропали. Так же как и бочки, приспособленные для этих же целей - их даже привязывали к деревьям. Еще прошлым летом они были. Сейчас - уже нет. Поэтому мусор приходится собирать по всему парку.
Ольга Проценко, начальник отдела АТК по заводскому району г. Орла: «Мусор убирается «Коммунальником» и убирается экологической бригадой при администрации Заводского района. Есть еще момент - отдыхающие сами оставляют мусор после себя».
Парку не хватает не только чистоты, но и благоустроенности. Желательно, говорят орловцы, побольше лавочек. Скоро желание жителей исполнится. Здесь установят 16 новеньких скамеек, рядом с ними займут свои места и урны. По программе благоустройство городской среды восстановят пешеходные дорожки – почти две тысячи квадратных метров. Появится освещение. В данное время полным ходом монтируют бордюры.

По словам подрядчика, а все работы выполняет ООО «Двин», есть небольшое опоздание, связано оно с погодными условиями. До 15 сентября первый этап работ обещают завершить. Жителей же временные неудобства не пугают.

Кстати, изменится шлагбаум. Его сделают короче - специально для удобства проезда детских колясок. Основные работы в парке идут на центральной аллее. Всего на благоустройство парка выделено два с половиной миллиона рублей.




Анна Вайсергисер
15 августа 2017 года

 


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