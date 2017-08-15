Новости версия для печати В Орле продолжается судебное разбирательство по факту продажи новорожденного ребенка В Заводском районном суде города Орла сегодня прошло очередное заседание.



Процесс проходит в закрытом порядке, как и все суды, затрагивающие интересы несовершеннолетних. Государственное обвинение намерено привлечь к уголовной ответственности и мать-продавщицу, и покупательницу. Обе женщины упорно уклоняются от общения с журналистами. Зато в правоохранительных органах необычную криминальную схему описывают подробно.



Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Семина, для реализации задуманного беременная женщина стала на учет по документам своей знакомой. После поступления в родильный дом она, также введя в заблуждение медицинских работников, в целях последующего получения поддельного свидетельства о рождении ребенка, представила паспорт будущей покупательницы. После выписки из роддома она передала новорожденного ребенка и соответствующие документы, а ей в свою очередь были переданы денежные средства.



К суду могут быть привлечены и медики, зарегистрировавшие роженицу по подложным документам.



Мы будем следить за развитием событий.





Иван Суверин

15 августа 2017 года







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