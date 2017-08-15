Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Сколько дадут за младенца? Оценку «купле-продаже» ребенка даст суд. Сегодня – очередное заседание.



- Подъемник дал старт служебной проверке. Не «бегать от проблем» попросил глава администрации Орла своих подчиненных



- Особые требования - на особых маршрутах. Школьные автобусы – «на острие внимания».



- Редкие книги – на обозрение орловцев. В областной библиотеке выставлены сборники стихов времен Отечественной войны 1812 года.





Вести-Орёл

15 августа 2017 года







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