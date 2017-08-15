Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
15.08.2017
20:04:54
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Александр Муромский призвал чиновников не «убегать» от проблем, а отвечать за их решение

С разбора ситуации вокруг подъемника в доме на улице Раздольной началось сегодня рабочее совещание в городской администрации. Напомним, неработающий подъемник был показан в сюжете одного из федеральных каналов.

Установки подъемника долгое время добивались жители третьего подъезда дома № 26 по улице Раздольной. Подъемник необходим ребенку-колясочнику, проживающему в этом подъезде. Только так можно попасть к лифту. После установки, электроподъемник работал нестабильно. Это было отражено в сюжете одного из федеральных каналов. Но комментарии журналистам получить не удалось, представитель мэрии Орла попросту сбежал.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Случай оцениваю как «вопиющий», что с самой установкой подъемника, затянувшейся просто на неоправданно долгий срок, так и с поведением специалиста управления коммунального хозяйства. На этом примере я даю поручение всем сотрудникам администрации города, руководителям структурных подразделений, руководителям МУПов, акционерных обществ провести работу со своими специалистами – недопустимо так себя вести. Я понимаю, что не каждый сотрудник администрации города Орла, либо структурных подразделений администрации города имеет полномочия комментировать ту или иную ситуацию. Но уважительно отнестись к людям, дать обосновывающий ответ, в конце концов, дать контакты людей, назначить время и прокомментировать ситуацию не на месте, в письменном виде, либо назначить время для её комментария, обязан каждый».
Кроме того, в мэрии назначена служебная проверка.


Татьяна Напольских
15 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта