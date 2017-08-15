Новости версия для печати Александр Муромский призвал чиновников не «убегать» от проблем, а отвечать за их решение С разбора ситуации вокруг подъемника в доме на улице Раздольной началось сегодня рабочее совещание в городской администрации. Напомним, неработающий подъемник был показан в сюжете одного из федеральных каналов.



Установки подъемника долгое время добивались жители третьего подъезда дома № 26 по улице Раздольной. Подъемник необходим ребенку-колясочнику, проживающему в этом подъезде. Только так можно попасть к лифту. После установки, электроподъемник работал нестабильно. Это было отражено в сюжете одного из федеральных каналов. Но комментарии журналистам получить не удалось, представитель мэрии Орла попросту сбежал.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Случай оцениваю как «вопиющий», что с самой установкой подъемника, затянувшейся просто на неоправданно долгий срок, так и с поведением специалиста управления коммунального хозяйства. На этом примере я даю поручение всем сотрудникам администрации города, руководителям структурных подразделений, руководителям МУПов, акционерных обществ провести работу со своими специалистами – недопустимо так себя вести. Я понимаю, что не каждый сотрудник администрации города Орла, либо структурных подразделений администрации города имеет полномочия комментировать ту или иную ситуацию. Но уважительно отнестись к людям, дать обосновывающий ответ, в конце концов, дать контакты людей, назначить время и прокомментировать ситуацию не на месте, в письменном виде, либо назначить время для её комментария, обязан каждый». Кроме того, в мэрии назначена служебная проверка.





Татьяна Напольских

15 августа 2017 года







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