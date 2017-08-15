Новости версия для печати Героям Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения посвящена выставка в областной библиотеке им. Бунина В российской истории Отечественная война 1812 года занимает особое место. Она является темой многих исследовательских работ и множества художественных фильмов.



На выставке представлены статьи ведущих историков, архивистов, политиков и писателей на тему исторических событий тех времен.

Ольга Краузова, главный библиотекарь областной библиотеки им. И.А.Бунина: «В статьях поднимается вопрос о переосмысливании и фальсификации тех давних событий, рассказывается о роли русской православной церкви в войне, рассказывается о новых документах, готовящихся к печати». Также здесь представлены печатные издания из фонда отдела редкой книги. Экспонаты являются библиографической редкостью и не подлежат вывозу за пределы страны. Это мемуары русских офицеров - очевидцев событий и собрания стихотворений.





Татьяна Тимохина

15 августа 2017 года







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