Новости версия для печати Орловская музыкальная школа им. Калинникова вошла в список 50 лучших детских школ искусств Это стало отличным подарком в юбилейный для ученого заведения год – музыкальная школа отметила 140-летие.



За высокой оценкой стоят вдохновенный труд и учителей и самих ребят, для которых с детских лет музыка становится жизненным ориентиром

Александр Козлов, директор музыкальной школы №1 им. В.С. Калиникова: «Когда собирали материал для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, мы были к этому готовы, потому что на протяжении многих лет школа имени Калиникова участвовала в различных конкурсах и мероприятиях международного класса, всероссийского. Школа имени Калиникова всегда доказывала, что она является школой номер один в нашем регионе». Сегодня в школе более 700 учеников и 75 преподавателей. Здесь сосредоточены все музыкальные направления: классический и народный вокал, хоровое пение, камерный и эстрадные оркестры, классы фортепиано, скрипки, флейты, гитары, баяна. Школа ведет большую концертную деятельность. И ученики, и преподаватели - участники и победители различных Всероссийских конкурсов. И вот еще одна большая общая награда.



Общероссийский конкурс «50 лучших детских школ искусств» проводит Министерство культуры России.





Эва Стасюлевич

15 августа 2017 года







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