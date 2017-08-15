Новости версия для печати В результате разгула стихии в Орловской области накануне возникло два пожара Вечером 14 августа пожарные выезжали в Залегощенский и Свердловский районы.



Как рассказала начальник пресс-службы регионального МЧС Наталья Акулова, в 20:00 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Ломовое Залегощенского района. В результате пожара в жилом доме выгорела кровля на площади в 10 квадратов. Перекрытия не пострадали, пострадавших нет. Предположительная причина пожара – грозовой разряд молнии.



В 21:19 поступило сообщение о пожаре в хозпостройке в селе Знаменское Свердловского района. В результате пожара хозпостройка выгорел на площади 48 квадратов. Предположительная причина пожара – также грозовой разряд молнии. Пострадавших нет.



В целом серьезных происшествий в ходе разыгравшейся накануне грозы в нашей области не зарегистрировано. В МЧС отметили только кратковременный застой воды, с которой не сразу справились ливневые канализации, в отдельных районах Орла.





Юлия Сулим

15 августа 2017 года







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