Новости версия для печати 22 ДТП зарегистрировано на дорогах Орла и области в минувшие сутки Травмы получили пять человек.



Как сообщила старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 14 августа в 14:05 водитель, управляя автомобилем «Форд Фьюжн», двигался по Московскому шоссе в направлении деревни Хардиково. И в районе дома 175 произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос», который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шевроле» получили телесные повреждения.



14 августа в 19:10 водитель, управляя автобусом «Хёндай», двигался по улице Комсомольской в направлении улицы Гагарина, и на пересечении с переулком Воскресенским произошло столкновение с автомобилем «Мазда». В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» и два пассажира автобуса получили телесные повреждения.



Также в минувшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 8 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения.





Татьяна Курбатова

15 августа 2017 года







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