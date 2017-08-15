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Орловцы стали реже покупать древесину, как для строительства, так и для отопления

«Лесной» вопрос сегодня обсуждали на выездном комитете по агрополитике.

Как говорят депутаты, это связано с интенсивной газификацией села. В этом году лесхозы заготовили всего 800 кубометров древесины для личных нужд.
Игорь Лебедев, и.о. начальника управления лесами Орловской области: «С заявлениями на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в лесничества Орловской области обратилось 185 граждан. Подано 4 заявления на заключение договоров купли-продажи с целью заготовки древесины для строительство дома, 3 заявления – для ремонта и реконструкции дома, 49 заявлений – для строительства и ремонта хозяйственных построек». 
И только 129-ти орловцам дрова нужны для печного отопления. За древесиной всё чаще предпочитают ездить в соседние регионы, констатируют власти. Покупать «своё» мешают административные барьеры и удаленность населенных пунктов от лесничеств. Еще одна проблема – восстановление зеленого фонда. Если 20 лет назад ежегодно сажали около 1200 гектаров, то сегодня – от 90 до 134 гектаров. Вопрос - в финансировании. Оно федеральное и на 2017 год выделено всего 200 тысяч рублей.


Надежда Невматулина
15 августа 2017 года

 


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