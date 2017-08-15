Новости версия для печати Ливневки Орла опять не выдержали ливень Прошедший дождь в очередной раз дал понять, что на дорогах Орла не все гладко.



Дорожные ливневки в Северном районе, на ремонт которых были потрачены миллионы, дают сбой.

Дмитрий Зуев, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «С улицы Маринченко выходит четыре решетки, они были полностью забиты мусором. Все прочистили, там стоит труба – четырехсотая, в принципе, пропускная способность достаточно большая. Со стороны гаражей стоит труба – 1600, тоже пропускная способность большая. Мы просмотрим, что можно еще дополнительно сделать, но в 9 часов вода вся ушла». Мэр Орла Василий Новиков такой ситуацией не доволен. Требует взять этот вопрос на повышенный контроль.





Юлия Опанасюк

15 августа 2017 года







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