Ливневки Орла опять не выдержали ливень

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Ливневки Орла опять не выдержали ливеньПрошедший дождь в очередной раз дал понять, что на дорогах Орла не все гладко.
Дорожные ливневки в Северном районе, на ремонт которых были потрачены миллионы, дают сбой.
Мэр Орла Василий Новиков такой ситуацией не доволен. Требует взять этот вопрос на повышенный контроль.
Дмитрий Зуев, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «С улицы Маринченко выходит четыре решетки, они были полностью забиты мусором. Все прочистили, там стоит труба – четырехсотая, в принципе, пропускная способность достаточно большая. Со стороны гаражей стоит труба – 1600, тоже пропускная способность большая. Мы просмотрим, что можно еще дополнительно сделать, но в 9 часов вода вся ушла».