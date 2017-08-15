Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
15.08.2017
20:04:47
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Взаимодействие субъектов предпринимательства и надзорных органов регионального главка МЧС обсудили сегодня в администрации Орловской области

Для того чтобы иметь возможность обсудить и задать вопросы, пожарный надзор выносит результаты правоприменительной практики на публичное обсуждение.

Общественный надзор за органами надзора государственного – явление сравнительно новое. Оно возникло в свете решений Совета при президенте по стратегическому развитию для снижения административного давления на бизнес.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства области: «Чаще всего жалуются на неправомерные или неправильно организованные, или неплановые взаимоотношения с контрольно-надзорными органами. Реформа, которую мы сегодня осуществляем, исключает такие возможности. Контрольно-надзорные органы, которые работают на территории, отчитываются в рамках публичных слушаний о своей работе перед представителями бизнеса, общественности».
Но заботы об инвестиционном климате не должны затмевать собой вопросы безопасности.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства области: «Понятно, что здесь нужно искать серьезный баланс между, с одной стороны, созданием условий для развития бизнеса и, с другой стороны, надзорной деятельностью, которая необходима, поскольку она обеспечивает нормальное функционирование как объектов, так и защищает жизнь и здоровье граждан».
В МЧС говорят: сегодня, заказав пожарный аудит, бизнесмен вправе и вовсе не встречаться с проверяющими в погонах. Вот только многим орловским предпринимателям надзорные каникулы уже оказались не на пользу.
Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «Последний пожар был на территории рынка на Щепной площади. Этот пожар характерен тем, что на одной территории сконцентрировано большое количество индивидуальных предпринимателей. В результате недобросовестного отношения одного из них пострадали многие».
Такая свобода, уверены в МЧС, предпринимателям ни к чему. Впрочем, жаловаться на чрезмерное давление со стороны Госпожнадзора орловским бизнесменам сегодня не приходится.
Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области«С 2016 года не планируется и не проводится плановой проверки всех субъектов малого и среднего предпринимательства. С 2013 года, когда было проведено 860 проверок, их количество сократилось до 34 в 2016 году».
В Госпожнадзоре говорят: прийти на предприятие в качестве консультанта, к тому же бесплатного, инспектору гораздо предпочтительнее, чем явиться туда уже в качестве дознавателя. После пожара.


Иван Суверин
15 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта