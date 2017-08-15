Новости версия для печати Взаимодействие субъектов предпринимательства и надзорных органов регионального главка МЧС обсудили сегодня в администрации Орловской области Для того чтобы иметь возможность обсудить и задать вопросы, пожарный надзор выносит результаты правоприменительной практики на публичное обсуждение.



Общественный надзор за органами надзора государственного – явление сравнительно новое. Оно возникло в свете решений Совета при президенте по стратегическому развитию для снижения административного давления на бизнес.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства области: «Чаще всего жалуются на неправомерные или неправильно организованные, или неплановые взаимоотношения с контрольно-надзорными органами. Реформа, которую мы сегодня осуществляем, исключает такие возможности. Контрольно-надзорные органы, которые работают на территории, отчитываются в рамках публичных слушаний о своей работе перед представителями бизнеса, общественности». Но заботы об инвестиционном климате не должны затмевать собой вопросы безопасности.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства области: «Понятно, что здесь нужно искать серьезный баланс между, с одной стороны, созданием условий для развития бизнеса и, с другой стороны, надзорной деятельностью, которая необходима, поскольку она обеспечивает нормальное функционирование как объектов, так и защищает жизнь и здоровье граждан». В МЧС говорят: сегодня, заказав пожарный аудит, бизнесмен вправе и вовсе не встречаться с проверяющими в погонах. Вот только многим орловским предпринимателям надзорные каникулы уже оказались не на пользу.

Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «Последний пожар был на территории рынка на Щепной площади. Этот пожар характерен тем, что на одной территории сконцентрировано большое количество индивидуальных предпринимателей. В результате недобросовестного отношения одного из них пострадали многие». Такая свобода, уверены в МЧС, предпринимателям ни к чему. Впрочем, жаловаться на чрезмерное давление со стороны Госпожнадзора орловским бизнесменам сегодня не приходится.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «С 2016 года не планируется и не проводится плановой проверки всех субъектов малого и среднего предпринимательства. С 2013 года, когда было проведено 860 проверок, их количество сократилось до 34 в 2016 году». В Госпожнадзоре говорят: прийти на предприятие в качестве консультанта, к тому же бесплатного, инспектору гораздо предпочтительнее, чем явиться туда уже в качестве дознавателя. После пожара.





Иван Суверин

15 августа 2017 года







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