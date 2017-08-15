Новости версия для печати Закончена регистрация кандидатов на предстоящие выборы в органы местного самоуправления Они пройдут в единый день голосования 10 сентября в 23 муниципальных районах области.



243 кандидата подали заявки на участие в выборах. 143 из них были выдвинуты региональными и местными отделениями 6 партий, 95 - самовыдвиженцев.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Было приняты решения об отказе в регистрации. 27 кандидатам было отказано. В основном, причины они из года в год аналогичные - это отсутствие документов, которые кандидат обязан предоставить в организующие выборы комиссии для выдвижения и для регистрации, и недостаточное количество достоверных подписей». В эти выборы на участках для голосования не будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области : «В этот единый день голосования будет применяться новая технология, это технология ускоренного ввода протоколов участковых избирательных комиссий с использованием машиночитаемого кода. Данная новая технология будет применяться абсолютно на всех 68 избирательных участках». По данным областного избиркома, в едином дне голосования должны принять участие 20 тысяч избирателей. Выбрать предстоит 68 депутатов представительных органов и главу поселка Знаменка Орловского района.





Вести-Орёл

15 августа 2017 года







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