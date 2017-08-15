Новости версия для печати В прямом эфире «Радио России. Орел» напомнили об энтеровирусах Гостем передачи «Тема дня» стала начальник отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Екатерина Яшкина.



Лихорадка, ОРВИ, герпангина, серозный менингит – вот лишь некоторые заболевания, которые вызывают энтеровирусы. Как уберечь себя и детей – об этом сегодня говорили в эфире «Радио России. Орел». По словам санитарных врачей, возбудителей энтеровирусов около 100 различных видов. Особенно им подвержены дети, а вот носители чаще всего – взрослые.

Екатерина Яшкина, отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора по Орловской области: «У одного ребенка, например, заболевание может протекать достаточно легко. Есть так называемая малая форма энтеровирусной инфекции. 2-3 дня лихорадки, повышение температуры, ребенок выздоравливает. А у другого ребенка тот же самый энтеровирус может вызвать наиболее тяжелую форму». Энтеровирусы передаются водным, пищевым, воздушно-капельным путем. Поэтому соблюдать личную гигиену, тщательно мыть фрукты и овощи и пить кипяченую воду – простые и эффективные правила.





Надежда Невматулина

15 августа 2017 года







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