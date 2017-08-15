Новости версия для печати В Орле от действий социальных мошенников пострадали двое пенсионеров В обоих случаях аферисты действовали по накатанным криминальным схемам, но пожилым людям классические приемы аферистов разгадать не удалось.



В отдел полиции по Северному району пожилая женщина обратилась, когда след преступников уже простыл.



Жулики усыпили бдительность пенсионерки при помощи «печальной истории», рассказав, что их друг попал в больницу и ему необходима операция. Деньги, мол, имеются, только необходим расчетный счет. Чтобы не было путаницы, женщине предложили сначала снять со счета всю свою наличность. Когда банкноты оказались у пенсионерки в руках, «всплыла» новая подробность.



Денежный перевод, якобы, запаздывает, а средства нужны прямо сейчас, - сообщили мошенники, поговорив с воображаемым врачом. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, следственным отделом отдела полиции № 3 возбуждено уголовное дело.



Пожилого жителя Заводского района также обманули по классической схеме. Звонившие от лица его внука аферисты поскупились на подробности, но пенсионер подвоха не заметил и отправил аферистам требуемую сумму. Олеся Лихобабина, сотрудник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Злоумышленник был настолько убедителен, что пенсионер забыл о всякой осторожности и отдал неизвестному мужчине 20 тысяч рублей». Простодушие, говорят в полиции, - неизменный спутник старости. А восполнить недостаток бдительности у пожилых пенсионеров - задача для более молодых родственников.





Иван Суверин

15 августа 2017 года







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