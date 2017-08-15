Новости версия для печати

Коротко о главном

- Долгая дорога к финишу. Когда на деле, а не на бумаге закончат реконструкцию стадиона им. Ленина?

- Врач по профессии, кузнец в душе. О необычных хобби орловских эскулапов.

- Из-за доверчивости пенсионеры вновь попадают в сети мошенников.

- В Орле продолжается судебный процесс о покупке ребенка.

- Что глава администрации Орла назвал «вопиющим фактом»?