Роспотребнадзор: клещевого энцефалита на Орловщине нет

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вторник
15.08.2017
20:04:50
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Роспотребнадзор: клещевого энцефалита на Орловщине нетОднако, как сообщает ведомство, зафиксированы случаи заражения боррелиозом.
Всего в медучреждении области за помощью обратились почти 1400 людей, из них – 392 ребенка. 17% снятых клещей были инфицированы боррелиями.
Специфической профилактики при клещевом боррелиозе нет, поэтому стоит правильно одеться, если планируете выезд на природу:
- используйте светлую одежду, плотно застегните манжеты и ворот, голову и шею так же необходимо закрыть.
- применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды;
- находясь в лесу и по возвращению домой, стоит внимательно себя осмотреть, уделяя особое внимание складкам и швам одежды.
Если вы обнаружили клеща – немедленно обратитесь к специалистам.
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