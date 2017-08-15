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Роспотребнадзор: клещевого энцефалита на Орловщине нет

Всего в медучреждении области за помощью обратились почти 1400 людей, из них – 392 ребенка. 17% снятых клещей были инфицированы боррелиями.



Специфической профилактики при клещевом боррелиозе нет, поэтому стоит правильно одеться, если планируете выезд на природу:



- используйте светлую одежду, плотно застегните манжеты и ворот, голову и шею так же необходимо закрыть.



- применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды;



- находясь в лесу и по возвращению домой, стоит внимательно себя осмотреть, уделяя особое внимание складкам и швам одежды.



Если вы обнаружили клеща – немедленно обратитесь к специалистам.