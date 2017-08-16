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«Зарядка со стражем порядка» состоялась в спортивной школе №9

Ребята получили несколько важных советов от известной орловской спортсменки, которая на собственном опыте не раз убедилась в том, что спорт дисциплинирует и помогает достичь больших успехов.



Сотрудники полиции провели с ребятами зарядку, организовали для юных спортсменов множество веселых конкурсов и эстафет. Приняли участие в мероприятии и кинологи со своими верными четвероногими друзьями. В завершение спортивного праздника состоялась памятная фотосессия.

Фото УМВД России по Орловской области