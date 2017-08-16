Новости версия для печати Вниманию водителей! Сегодня будет перекрыто движение вокруг сквера Танкистов. Это связано с проведением митинга в честь юбилея ДОСААФ.



Проезд будет перекрыт с 12:30 до 15:00 часов по ул. Пушкина на участке от ул. 4-я Курская до ул. Фомина. Кроме того, сегодня до 15 часов здесь будет запрещена стоянка.





Мария Семак

16 августа 2017 года







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