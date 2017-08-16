Новости версия для печати Сегодня в Орле отметят 90 лет со дня основания ДОСААФ Этому событию будет посвящен торжественный митинг в сквере Танкистов, начало которого назначено на час дня.



Главными героями торжественного мероприятия станут участники Всероссийского автопробега-эстафеты, посвященного этой дате.

Автопробег называется «С востока на запад России — с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее». В путь участники отправились 5 июля из Владивостока. Завершится автопробег в августе в Минске и Севастополе. Из каждого города-героя и города воинской славы, в том числе и из Орла, участники увезут по капсуле земли, которые вложат в бетон у подножия памятной стелы в Минске.

После торжественного митинга, праздник продолжится на автодроме ДОСААФ России Орловской области соревнованиями на звание лучшего водителя среди допризывной молодежи.





Мария Семак

16 августа 2017 года







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