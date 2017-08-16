Новости версия для печати В региональном МЧС выбрали лучших спасателей Их определяли в четырех номинациях.



Пожарные демонстрировали свои навыки при работе со специализированной техникой, умения оказать первую помощь. В итоге лучшими признаны представители специализированной пожарно-спасательной части ППС по Орловской области – Сергей Шевченко и Сергей Королев.



Также лучшим работником пожарной охраны назван специалист пожарно-спасательной части № 28 из Новосильского района Андрей Грачев. Свои звания им предстоит отстаивать на региональном этапе конкурса уже осенью.





Юлия Сулим

16 августа 2017 года







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